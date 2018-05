Underskud i Business Kolding blev lidt mindre end forventet

To år med underskud bekymrer ikke formanden for Business Kolding. - Business Kolding skal ikke være en sparebøsse. Vi får kommunale penge til at drive erhvervsfremme, og de skal selvfølgelig bruges, siger formanden.

- Underskuddet skyldes primært to forhold. Vi har haft nogle engangsomkostninger i forbindelse med at komme helt på plads i Pakhuset. Og da vores tidligere direktør Tommy Langhoff blev fritstillet før jul, skal vi afskrive udgiften i 2017-regnskabet. Så lønposten i 2017-regnskabet blev lidt større end forventet. Det er i det lys, at regnskabet er tilfredsstillende, siger Otto Popp Clausen.

- Vi havde budgetteret med et større underskud i 2017, og det er derfor, vi siger, at resultatet er tilfredsstillende, siger Otto Popp Clausen.

Det er en række af de forhold, der er medvirkende til, at Fonden Business Kolding fik et underskud i 2017 på 544.000 kroner fortæller Otto Popp Clausen, der er formand for Business Kolding. Fonden får årligt cirka 12,5 millioner kroner af kommunen for at styrke erhvervsudviklingen.

Kolding: De sidste flytteudgifter til at flytte i Pakhuset og udgifter til at rekruttere en ny direktør trækker regnskabet i minus. Samtidig har der været høj aktivitet i Business Kolding.

- Vi har brugt en del af 2017 på at trimme organisationen. I 2018 og 2019 bliver det kommunale tilskud skåret ned med 750.000 kroner. Det skal vi håndtere, så det ikke går ud over virksomhedsservicen. Det mener vi også, at vi kan.

Stramt budget

Erhvervsorganisationen meddelte i sommeren 2017, at direktør Tommy Langhoff stoppede seneste om et år, og i december blev direktøren fritstillet og fik løn frem til midt i april, hvor han fik nyt arbejde. Men lønudgifterne til den tidligere direktør belaster 2017-regnskabet. Men der har altså ikke været ekstraudgifter i forbindelse med direktørskiftet ud over til rekrutteringsbureauet.

Målt i fuldtidsansatte er organisationen skrumpet fra 27 til 26 ansatte i 2017.

- Vi planlægger ikke opsigelser, men vi er nødt til at være skarpe på omkostningerne. Vi kan ikke helt hente de 750.000 kroner, vi skal spare i 2018. Så næste år er der også underskud. Men i 2019 nærmer vi os måske et lille plus. Men det er ikke noget problem, at vi et par år har haft underskud. Business Kolding skal ikke være en sparebøsse. Vi får kommunale penge til at drive erhvervsfremme, og de skal selvfølgelig bruges, siger Otto Popp Clausen.

Den nye direktør for Business Kolding, Morten Bjørn Hansen, tiltrådte stillingen den 1. maj.