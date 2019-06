Underjordisk affaldssystem skal testes i midtbyen

Kolding: Beboerne og de mindre erhvervsdrivende i området omkring den østlige del af Jernbanegade i Koldings midtby bliver forsøgskaniner, når Kolding Kommunes renovationsafdeling inden længe afprøver et nyt system med kæmpestore nedgravede affaldscontainere til fælles brug.

Den første af måske flere af den type containerstationer bliver gravet ned i dybet under Jernbanegade i forbindelse med, at den østlige del af gaden i løbet af efteråret skal renoveres og forskønnes for fire millioner kroner.

Ideen med de nedgravede containere er at afprøve, hvordan systemet virker, før det eventuelt bredes ud til resten af bymidten, hvor man så kan sige farvel til miljøstationer, klodsede containere i baggårdene og synet af affaldsspande og poser, som er sat frem til afhentning - eller i hvert fald nogle af dem. Udfordringen er også, at der mange steder er dårlige adgangsforhold for indsamlingsbilerne og pladsmangel til nye affaldsbeholdere.

Leder af administration og service i renovationsafdelingen, Lone Jensen, forklarer, at renovationsafdelingen vil afprøve det nye system i forbindelse med, at beboerne i midtbyens cirka 1500 husstande som nogle af de sidste i Kolding Kommune fra 2020 også skal til at sortere deres husholdningsaffald i to fraktioner med madaffald og restaffald.

- Dem vil vi prøve at finde nye løsninger for, hvor det giver mening, og der er både noget æstetisk og noget praktisk i det. En nedgravet løsning er jo flottere end at have et stort batteri af containere stående, påpeger hun.