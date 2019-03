Et husejerpar på Friggasvej i Kolding har indtil videre ikke gjort, hvad Vestre Landsret har dømt dem til. Men det agter de at gøre, skriver de i mail til JV.

Vestre Landsret gav de to husejere en frist til 1. november 2018 til at få retableret arealet på 95 kvadratmeter, så det igen kan blive en del af det grønne fællesareal i området. I modsat fald ville parret blive opkrævet ugentlige tvangsbøder på 1000 kroner, indtil forholdene er bragt i orden, lød dommen.

Dommen påbød parret at fjerne den ulovlige have, som de har anlagt og indhegnet med en bøgehæk på et areal bagved deres hus, hvortil der skal være offentlig adgang, så områdets beboere og børn kan gå tur og lege der.

Kolding: Et husejerpar i parcelhuskvarteret på Friggasvej i det nordlige Kolding har nu på fjerde måned undladt at følge den dom, som Vestre Landsret afsagde over dem den 4. oktober sidste år.

Sagen om de 95 kvadratmeter startede i 2010, da arealet blev ryddet for gammel beplantning af grundejerforeningen.Derefter plantede husejeren en bøgehæk omkring arealet og indlemmede det i sin have. I 2013 klagede grundejerforeningen til kommunen over, at arealet fortsat var indhegnet. I 2013 afgjorde kommunen, at arealet skulle ryddes og gøres offentligt tilgængeligt i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Husejeren fik et påbud. Derefter klagede husejeren til Miljøklagenævnet og anlagde sag ved byretten mod Kolding Kommune for magtfordrejning. Kolding Kommune afventede udfaldet af disse sager, som husejeren tabte. Derfor blev påbuddet forældet efter en to års frist i planloven, og der blev udstedt et nyt påbud i 2016. I februar afgjorde byretten, at påbuddet var forældet. Statsadvokaten ankede dommen til Vestre Landsret, der omstødte byrettens dom.

Også sag om taget

Lederen af byggesagsafdelingen i Kolding Kommune, Ingelise Jellesen, oplyser, at kommunen jævnligt er ude for at kontrollere, om parret har efterlevet dommen.

- Det er jo ikke os, der indkræver bøder. Men politiet beder os med jævne mellemrum om at køre ud for at kontrollere, hvordan forholdene er. Det er vores eneste funktion. Senest den 11. februar kunne vi konstatere, at dommen ikke er opfyldt, oplyser Ingelise Jellesen.

I princippet kan tvangsbøderne fortsætte i det uendelige, men når dommerne vælge at benytte dem som et element i en dom, så er det på en formodning om, at de vil tvinge den dømte til at gøre, hvad han eller hun skal.

Efter at have afbrudt telefonopkald fra JydskeVestkysten skriver husejerne på Friggasvej i en mail til JV, at de ikke er enige i Vestre Landsrets afgørelse, men at de "ønsker problemet løst hurtigst muligt"."Det siger sig selv, vi ikke er interesseret i en "bøderegn", skriver de. Det fremgår af mailen, at parret agter at fjerne bøgehækken.

Det varer formentlig ikke længe, før de bliver hovedpersoner i endnu en retssag, som handler om det sorte, blanke tag, de lagde på deres hus i 2009 uden tilladelse fra kommunen. Den sag har også udløst effektløse påbud til husejerne fra Kolding Kommune, som til slut i maj 2017 valgte at melde også denne sag til politiet. Sagen om taget har afventet udfaldet af sagen om haven.