Uhm - Jordbær trækker massevis ud i det fri

Det er kan være dramatisk at have pluk selv-marker, når vejret er som i Danmark. Birgitte Fogtmann og Daniel Krzysztofiak, som driver selvpluk-forretningen Frk. Grønt, har haft marker med bær i seks år på Gl. Landevej ved Lunderskov. Tre-årige Isabel og Noah på 5 var med forældrene Tina og Jakob Bisgaard ude for at plukke jordbær til fryseren. Det er fjerde år i træk, familien er afsted. Foto: Peter Leth-Larsen

Jordbærsæsonen er i gang på mange marker, og det er en familieudflugt at tage ud og plukke sine bær selv. Hos Frk. Grøn i Lunderskov står den på tre hektiske uger, når de første jordbær er modne.

Lunderskov: I denne tid holder Birgitte Fogtmann og Daniel Krzysztofiak fri fra deres daglige arbejde som henholdsvis byggekoordinator hos Lunderskov Nybyg og som markedsanvarlig hos Solar. Men det er ikke ferie, som de fleste holder den. For parret bruger de kommende uger i deres jordbærmark ved Lunderskov. Sæsonen for at plukke sine jordbær selv er nemlig i fuld gang. - Hos os er jorbærsæsonen kun tre uger, for ellers skulle vi bruge hele vores ferie ude i markerne - plus den tid der går med at forberede sæsonen. Derfor har vi nogle sorter, der passer lige til det, og så har vi tre rigtig hyggelige uger her, for der kommer faktisk kun glade folk ud for at plukke, fortæller Birgitte i en kort pause, mens massevis af jordbærglade plukkere er i sving ude på hendes mark.

- Hvis vi havde få det skybrud, som metrologerne havde lovet os for et par dage siden, så havde vi allerede lukket der. Det ville markerne ikke kunne holde til, vi så jo, hvor store hagl de fik andre steder i landet. Birgitte Fogtmann, jordbæravler

Foto: Peter Leth-Larsen Birgitte Fogtmann og Daniel Krzysztofiak har otte slags jordbærsorter, og der er bud efter dem alle. Foto: Peter Leth-Larsen

En god oplevelse Hos Frk. Grønt, som er navnet på deres firma, er der otte forskellige jordbærsorter, som man kan kaste sig over. Og det er der mange denne weekend, der har gjort. Faktisk var der så mange selvplukkere i løbet af den solrige lørdag, at Birgitte og Daniel måtte korte åbningstiden af med nogle timer om søndagen for pluk selv. Der blev simpelthen for langt mellem de modne bær langs de lange rækker af jordbærplanter. - Folk skal have en god oplevelse af at komme, siger Birgitte, som på Frk. Grønts Facebook-side skriver, at midt i den kommende uge fra den 25. juni burde der igen være ok med jordbær at plukke igen.

Skybrud kunne ændre alt Det er sjette sæson, familien har jordbærmark her. I år er sæsonen begyndt den 17. juni, hvilket er lige efter bogen, men det svinger med vejr og vind, hvornår sæsonen går i gang. I fjor, hvor varmen lå som en dyne over Danmark, begyndte sæsonen allerede to uger tidligere end i år. Det er ikke kun sæsonåbningen, der afhænger af vejret. En voldsom regnbyge kan også sætte punktum for sæsonen i utide. - Hvis vi havde få det skybrud, som metrologerne havde lovet os for et par dage siden, så havde vi allerede lukket der. Det ville markerne ikke kunne holde til, vi så jo, hvor store hagl de fik andre steder i landet, fortæller Birgitte.

Jordbær mange steder Jordbærsæsonen har slet ikke toppet endnu, det sker først i løbet af den kommende uge hos Frk. Grønt, som løbende opdaterer sin Facebookside, så selvplukkere kan gå derind og få besked om åbningstider, og om hvornår der er mange bær på marken mellem Lunderskov og Esbjerg-motorvejen. I Lunderskov-området er der i øvrigt flere marker med selvplukkeri af bær, og der er også flere vejboder, hvor man kan købe sig til en bakke jordbær, hvis man ikke selv orker at krybe rundt mellem de lave bærbuske.

