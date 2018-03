Ugens jubilæumskoncert på Akseltorv er med guitar på programmet

Fredagsjubilæumskoncert nummer 12 ud af 52 løber af stablen ved rådhusets indgangsparti ud mod Akseltorv fredag 23. marts klokken 16.00.

Det er musikskolens elever, der fejrer skolens jubilæum i år ved at give en ugentlig koncert, og denne gang er det tre elever og deres lærer, der spiller guitar for byens handlende. Casper Bundgaard Andersen spiller "Stairway to Heaven" og "Romance" , Jens Juul Grubach spiller "Eight days a Week" og "Street's of London" og til sidst spiller Amalie Paprika Stensgaard "Wonderful Tonight" og "Imagine".

Alt i alt en musikalsk oplevelse på et kvarters tid midt i fredagstravlheden. /exp