Udviklingshæmmedes to butikker giver underskud: Nu er de i fare for at lukke

Christiansfeld og Kolding: Håndlavede fugle i turkis og lilla glas, perlekæder, lys og lysestager står på hylderne i butikken i Nørregade 2. Det er unika produkter fremstillet af udviklingshæmmede fra Organisationen Nordhøj i Kolding. Ud over egenproducerede produkter sælger butikken også brugskunst fra diverse leverandører.

Butikkerne i Nørregade i Christiansfeld og i Låsbygade i Kolding har de seneste to år oplevet et markant fald i aktiviteten, så der mangler opgaver til både de seks borgere, der arbejder i de to butikker, og til de ansatte. Økonomisk gav butikkerne et samlet minus på næsten en million kroner i 2017 og næsten samme resultat i 2018. Det er baggrunden for, at forvaltningen er i gang med en undersøgelse. Den skal munde ud i en beslutning, om forretningsmodellen i fremtiden skal ændres, så butikkerne lukkes og varerne sælges på en anden måde.

Undersøgelsen sker som en del af projekt Selvværd og sammenhæng, hvor kommunen lytter til borgerne for at se, om tingene kan ændres på en måde, der er til gavn for både borgerne og kommunens økonomi. I den proces skal det undersøges, hvad de seks borgere, der er i beskæftigelsestilbud i de to butikkerne, har af ønsker i forhold til deres arbejde. De pårørende, medarbejdere og andre berørte skal også høres.