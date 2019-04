Udviklingshæmmedes butikker giver stort underskud: Fortsat tvivl om butikkernes fremtid

Et stort underskud for de to butikker i Kolding og Christiansfeld, som Nordhøj driver, og som er bemandet af udviklingshæmmede, har fået politikerne til at overveje butikkernes fremtid.

Kolding: Det er endnu uvist, hvad fremtiden byder på for de to butikker, som Nordhøj driver i Kolding og Christiansfeld, og som er bemandet med udviklingshæmmede.

De to butikker har gennem de seneste år givet underskud hvert år, og underskuddet er ifølge formanden for udvalget for socialøkonomi, handicap og hjælpemidler, Benny Dall (EL) vokset år for år.

Sidste år gav de to butikker tilsammen et underskud på knap en million kroner, og det har fået politikerne i udvalget til at overveje Nordhøj-butikkernes fremtid.

Om de står til at blive lukket eller blive videreført bliver dog formentlig nok først besluttet på udvalgets næste møde i maj, fortæller Benny Dall, efter at sagen onsdag blev drøftet på et udvalgsmøde.

- Der er mange ting, der stadig skal afklares. Der skal laves flere interviews med brugerne, der skal ske en afsøgning af, hvad vi kan gøre for at imødekomme deres ønsker, og vi skal se på, om der skal et andet indhold i butikkerne, siger Benny Dall.