Udvalgsformand står klar med checkhæftet: Hvis KIF overlever, skal stadion opgraderes

Formanden for fritids- og Idrætsudvalget, Søren Rasmussen (DF), står klar til at betale for de nødvendige forbedringer til Kolding Stadion. Det er blandt andet varme i banen, så kampe ikke bliver rykket på grund af frost. Arkivfoto: Søren Gylling

Kolding IF har opbakning fra formanden for Fritids- og Idrætsudvalget, hvis klubben bliver i 1. division. I den kommende sæson spiller klubben på en dispensation, og Søren Rasmussen (DF) vil gerne betale for, at de nødvendige ændringer på Kolding Stadion bliver foretaget. Det vil koste mellem ti og femten millioner kroner.

Kolding: Hvis Kolding IF overlever i 1. division, skal der bruges penge på at forbedre Kolding Stadion. Lige nu spiller klubben nemlig på en dispensation. Der skal varme i banen og nye lysmaster. Og så trænger stadion også til at blive renoveret. Det er Søren Rasmussen (DF), der er formand for Fritids- og Idrætsudvalget, klar til at betale for. Sådan lyder meldingen her dagen før, at Kolding IF møder Hvidovre på hjemmebanen i Kolding i årets første kamp i 1. division. - Det mener jeg, vi er nødt til at betale for. Hvis Kolding IF kan blive i 1. division, synes jeg, at vi som by skal bakke op om det og følge de regler, der er, siger han. Der er endnu ikke lavet endelige beregninger på, hvor meget det vil koste, men Søren Rasmussen mener, det vil koste mellem ti og 15 millioner kroner. - Det er rigtig mange penge, men det er det værd at betale det for at holde Kolding IF i 1. division. - I øjeblikket er det ikke, fordi kommunekassen bugner, så vi må drøfte ved budgetforhandlingerne, hvordan vi kan løse det, siger han.

Vil undgå varme i banen I første omgang vil han forsøge at undgå, at kommunen skal betale så meget. Han mener nemlig ikke, det giver mening, at der skal varme i banen. - Hvis der skulle være sne, ville det være en kamp om året, og den kunne sagtens flyttes. Vi har set på spilleplanen, og det falder ikke sammen med frostvejr, siger han. Det er Kolding IF's bestyrelsesformand, Claus Holm-Søberg, enig i. - Jeg synes måske, at reglerne er lidt barske. Jeg kan godt forstå det med lyset, men jeg synes, at det vil være en voldsom investering at anlægge varme i banen, når det højst skal bruges et par gange om året. Men vi accepterer det og følger selvfølgelig reglerne, siger formanden. - Men det her er kommunens stadion, så det vil være op til den, siger han. Erfaringer fra andre stadions i Danmark viser, at varme i banen komme til at koste 3,5-4,5 millioner kroner. Dertil kommer en drift på 200.000-300.000 kroner om året. Søren Rasmussen holder 2. august et møde i Kolding, hvor han vil forsøge at overtale DBU og Divisionsforeningen til at droppe betingelsen om varme i banen. - Vi skal drøfte med DBU, om det er rimelige betingelser med så stor en udgift for noget, man ikke får brug for. Jeg vil fremføre, at jeg ikke synes, det er et rimeligt krav med varme i banen, og at man kunne overveje, om de penge, ikke kunne være brugt bedre på idrætsliv i kommunerne, siger han.

Idrættens tur til at blive bakket op Hvis ikke DBU og Divisionsforeningen kan overtales, mener han stadig, kommunen skal betale for at have et fodboldhold i landets næstbedste række. - Et fodboldhold, der klarer sig godt, bidrager til at styrke sammenholdet i kommunen. Jeg mener derfor, vi skal bakke op om idrætten. Det er idrættens tur til at blive tilgodeset. Den har bestemt ikke været forvænt de senere år med nye investeringer. Så jeg synes, det er idrættens tur til at mærke opbakningen fra kommunen, siger han. Hanne Dam (S), der også er med i Fritids- og Idrætsudvalget, er enig i, at Kolding IF skal støttes, hvis klubben bliver i 1. division, og at Kolding Stadion skal have de nødvendige opgraderinger. Hun synes dog, kommunen skal forsøge at få andre til at bidrage. - Kommunen kan ikke løfte det selv, vi er nødt til at have pengemændene med. Det er tit, erhvervslivet gerne vil være med i en succes, siger hun.