Udvalgsformand roser forældre for engagement

Formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Kristina Jørgensen (DF), tager kritikken af årets kvalitetsrapport til sig og roser forældrebestyrelser for deres engagement.

Kolding: Det er et problem, at flere skolebestyrelser finder dette års kvalitetsrapport om folkeskolerne i Kolding for slap og uambitiøs, og at de ikke mener at kunne læse i rapporten, at der bliver arbejdet målrettet med de udfordringer, som der peges på i rapporten.

Det siger formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Kristina Jørgensen (DF), der siger, at kritikken af, at de mangler større ambitioner og krav, "er noteret."

Hun understreger dog samtidig, at hun har tillid til, at der bliver arbejdet målrettet med at opfylde de målsætninger, som er opstillet til folkeskolerne i de nationale mål.

- Men det er rigtig positivt, at skolebestyrelserne har høje forventninger for skolerne, og det er dejligt at opleve deres engagement. Det er positivt, at de tør melde deres kritik ud, og det er i hvert fald noteret, siger Kristina Jørgensen.

Hun peger på, at man har et stort fokus på decentral ledelse på skolerne i Kolding, og at hun har tillid til, at både forvaltning og skoler har fokus på at arbejde med de udfordringer, som kvalitetsrapporten peger på.