Udvalgsformand efter dårlige læseresultater: Byt computerspillet til en bog

Formanden for børne- og uddannelsesudvalget opfordrer i kølvandet på dalende læseresultater skolerne i Kolding til at sende en tydelig besked til forældrene om den negative udvikling i elevernes læsefærdigheder.

Kolding: Forældrene til elever på Koldings folkeskoler skal have klar besked om, at elevernes læsefærdigheder er kraftigt nedadgående.

Det mener formanden for børne- og uddannelsesudvalget, Kristina Jørgensen (DF), efter at hun og resten af politikerne i udvalget blev præsenteret for en rapport, der i tydelige vendinger fortæller, at læsefærdighederne blandt eleverne i Kolding er markant faldende. Ifølge rapporten, som kommunens læsekonsulent har udarbejdet, er der det seneste år sket en markant forringelse i resultaterne ved de læseprøver, der foregår på skolerne, og læsekonsulenten råber vagt i gevær og kalder udviklingen bekymrende.

- Den tætte dialog er ude på skolerne, og der kan man med rette italesætte situationen overfor forældrene på intranet. Det er værd at være tydeligt om, at her er en udfordring, og man kan med rette opfordre til, at man bytter det computerspil, man måske netop har købt til sit barn, til en bog.

- Man bør forklare vigtigheden af at læse, og hvor privilegeret man er, hvis man kan læse. For at være læringsparat skal man jo kunne læse, siger Kristina Jørgensen.