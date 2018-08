Udvalgsformand: Vikarjobs for ledige seniorer er en stor succes

Ledige over 50 år får et hjælpende puf tilbage på arbejdsmarkedet med et vikarprojekt. Ifølge formanden for arbejdsmarkedsudvalget i Kolding Kommune brillerer projektet.

Kolding: En stor succes.

Sådan falder ordene fra formanden for arbejdsmarkedsudvalget, Poul Erik Jensen (S), om det projekt, der med vikarjobs skal hjælpe ledige over 50 år tilbage på arbejdsmarkedet. Projektet blev iværksat i januar, og formanden mener, at der er grundlag for at sige, at ordningen virker.

- Dem, der hopper med på vikarordningen, finder ud af, at der er nye muligheder indenfor andre fagområder. Det giver selvtillid og hjælper dem i gang igen, når de finder ud, at de kan bruges i andre brancher. På den måde er det en succes, og det er et område, vi fortsat vil udvikle, siger Poul Erik Jensen.

I projektet skal seniorer via vikarstillinger få fornyet gejst og syn for, at der faktisk stadig er brug for deres færdigheder og evner - muligvis i andre brancher som de ikke nødvendigvis har betrådt i deres arbejdsliv.

Poul Erik Jensen (S) har ikke tal på, hvor mange der er begyndt i projektet.

- Det er et relativt nyt middel, vi har taget i brug på jobcenteret. Vi skal lige spænde over længere tid, før vi kan se, hvor mange der er i vikarjobs, siger han.