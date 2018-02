Udvalgsformand: Vi skal inddrage private virksomheder i jobjagten

Arbejdsmarkedsudvalget vil arbejde for at skabe et tættere samarbejde mellem jobcentret og det private erhvervsliv. Det skal sikre, at flere borgere kommer i job, siger udvalgets formand.

- Der er selvfølgelig et samarbejde, men på nogle områder er det meget perifært. Vi er nødt til at inddrage de private virksomheder i langt større grad, og jeg er sikker på, vi kan bruge hinanden. Vi skal ind i hjørnerne og besætte de stillinger, hvor virksomhederne ikke får lavet det, der skal laves. Jeg tror på, vi kan finde medarbejderne til dem, siger Poul Erik Jensen, formand for arbejdsmarkedsudvalget.

Det er blot nogle af de projekter, som Jobcenter Kolding og byens virksomheder i øjeblikket samarbejder om. Men står det til det nye arbejdsmarkedsudvalg med Poul Erik Jensen (S) i spidsen, skal der sættes flere projekter i søen, samtidig med at der skal skrues op for de nuværende.

Arbejdsmarkedsudvalget har vedtaget, at der i den nærmeste fremtid skal holdes en konference med det private erhvervsliv. Meningen er, at konferencen skal munde ud i et fremtidigt samarbejde omkring projekter og samarbejdsaftaler.Udover virksomheder skal medarbejdere og andre samarbejdspartnere også deltage i konferencen.

Mere synlige

Poul Erik Jensen peger blandt andet på landbruget, hvor der er basis for et større samarbejde.

- Det har hidtil næsten ikke været noget samarbejde med landbruget, og her skal vi gøre mere. For eksempel behøver ikke flytning ikke kunne dansk, inden han får et job i landbruget. Det kan han lære imens ved at gå på aftenskole, siger Poul Erik Jensen.

Da Koldings arbejdsmarkedsråd holdt møde torsdag, fandt mødet sted på virksomheden Dansk Auto Logik A/S i Vamdrup. Det er første skridt i missionen om at gøre jobcentret mere synligt for de private virksomheder.

- Virksomhederne skal vide, at vi tager dem alvorligt, og derfor flytter vi nogle af vores møder ud til dem. Det skal være et signal til dem om, at vi er her for at samarbejde med dem, siger Poul Erik Jensen, der siger, at der er i ingen andre kommuner er et lige så tæt samarbejde mellem jobcenter og det private erhvervsliv, som han nu lægger op til.

- Det er et Kolding-projekt, og det skal lykkes. Vi er alle nye i udvalget, og jeg tror på, vi kan få succes med det her.