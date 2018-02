Udvalgsformand: Endnu flere flygtninge skal i arbejde

Selvom flere flygtninge er kommet i job, er der stadig potentiale for, at mange flere kommer ud og arbejder. Det mener formanden for arbejdsmarkedsudvalget, Poul Erik Jensen (S).

Kolding: I 2016 lykkedes det Jobcenter Kolding at få 65 flygtninge i job eller uddannelse. Året efter var tallet 113, viser de seneste tal fra jobcentret. Men selvom der næsten er kommet dobbelt så mange flygtninge i job eller uddannelse, så er der stadig plads til forbedringer, vurderer arbejdsmarkedsudvalgets formand, Poul Erik Jensen (S).

- Der er masser at tage sig af endnu, og der er mange, der skal i beskæftigelse. Vi skal gerne have alle med, for folk får det bedre med sig selv, når de er i stand til at tage vare på dem selv. Der er lang vej hjem endnu, lyder det fra udvalgsformanden.

Poul Erik Jensen fortæller, at arbejdsmarkedsudvalget vil have ekstra fokus på, hvordan man får flere udlændinge i job hen over foråret, og at der blandt andet skal trækkes på brancher, hvor der er potentiale for at finde passende job til flygtningene.

- Det kræver en indsats fra jobcentret. Der skal etableres tætte samarbejder mellem jobcentret og den private sektor, og så skal vi trække mere på landbruget. Jeg tror på, at der er mere at hente på det felt, siger Poul Erik Jensen, der samtidig glæder sig over, at mange af de virksomheder, der har taget flygtninge til sig, er private.

Integrationsområdet var på dagsordenen, da arbejdsmarkedsudvalget for nyligt holdt udvalgsmøde, og Poul Erik Jensen fortæller, at man i løbet af foråret vil forsøge at indlede samtaler med virksomheder med henblik på et endnu tættere samarbejde.