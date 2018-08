Udvalg vil spare millioner ved at lytte til borgerne

Udvalget for socialøkonomi, handicappede og hjælpemidler vil spørge flere borgere om hvilken hjælp, de har brug for. Resultaterne af den undersøgelse skal sammen med en bedre sammenhæng mellem forskellige kommunale afdelinger give millionbesparelser.

Kolding: Medlemmerne af udvalget for socialøkonomi, handicappede og hjælpemidler er enige om, hvordan de vil finde de 1,5 millioner kroner, som de skal spare på næste års budget.

- Vi tager udgangspunkt i borgernes svar fra projekt Selvværd og Sammenhæng. Svar fra blandt andre borgere, der får hjemmestøtte, viser, at de får noget, de ikke kan bruge. Nu skal forvaltningen tage fat i de enkelte borgere igen og spørge, hvad de ønsker. Vi tror på, at vi i højere grad kan gøre det, som borgeren efterspørger. Og at det rent faktisk vil gøre mange ting smidigere, lettere og i nogle tilfælde også billigere, fortæller udvalgsformand Benny Dall (EL).

Han er sikker på, at udvalget kan nå sit sparemål i 2019 og de kommende år ved at hjælpe borgerne bedre og billigere.

- Jeg er ikke nervøs for, om vi kan få de penge i kassen, som vi skal have. Tværtimod tror jeg, at vi bliver overraskede over, hvor mange penge, vi gør noget dumt for. Vi går også i gang med en proces, der skal give en bedre sammenhæng mellem den afdeling, der bevilger hjælp og den afdeling, der giver hjælpen, forklarer han.