I vinterferien var forventningen, at udvalget for socialøkonomi-, handicap og hjælpemidler fik et underskud på fem-otte millioner kroner. 14 dage senere viser det endelige regnskab, at tallet er dobbelt så stort, nemlig 15 millioner kroner. Udvalgsformand er overrasket og ærgrer sig.

Forvaltningen har informeret politikerne om, at cirka ti millioner af underskuddet stammer fra voksenhandicapområdet, mens cirka fem millioner kroner kommer fra øgede udgifter på hjælpemiddelområdet. Økonomichef Jørgen Poulsen fortæller, at han på nuværende tidspunkt ikke kan specificere tallene ud.

- Det handler om, at vi har fået flere og tungere opgaver. De effektiviseringer, vi foretager via Selvværd og sammenhæng, tager længere tid om at slå igennem, end vi havde ventet. Og vi havde også troet på, at det indkøbs- og ansættelsesstop, der trådte i kraft sidste år, ville frigive flere penge, end det reelt har gjort.

Kolding: Helt frem til vinterferien forventede medlemmerne af udvalget for socialøkonomi-, handicap- og hjælpemidler, at de ville stå med et underskud på fem-otte millioner kroner på regnskabet for 2018. Onsdag fik politikerne det reelle tal, og det fordobler underskuddet til 15 millioner kroner.

Forvaltningen har fortalt medlemmerne af udvalget for socialøkonomi-, handicap og hjælpemidler, at merforbruget på 15 millioner kroner i særdeleshed kan henføres til voksenhandicapområdet og hjælpemiddelområdet.Voksenhandicapområdet tegner sig for cirka ti millioner kroner. Det skyldes: "Stort udgiftspres og øgede udgifter til henholdsvis længerevarende botilbud, midlertidige botilbud og botilbudslignende tilbud samt aktivitets- og samværstilbud og aflastningstilbud som følge af, at borgerne lever længere og bliver tiltagende dårligere fungerende" Hjælpemiddelområdet tegner sig for cirka fem millioner kroner. Det skyldes: "Stort udgiftspres på for eksempel nye senge. Derudover ses en stigning i antal brugere af vendesystemer, trykforebyggende madrasser og forflytningshjælpemidler ..."

Benny Dall, (EL), der er formand for Kolding Kommunes udvalg for socialøkonomi-, handicap- og hjælpemidler, fortæller, at politikerne på næste udvalgsmøde får den første indrapportering efter en ny model. Den nye model skal gøre det nemmere at følge med i afvigelser og reelle omkostninger måned for måned. Arkivfoto: Chresten Bergh

Store beløb

Benny Dall fortæller, at udvalget er begyndt at indsnævre, hvordan underskuddet opstod.

- Et af de steder, hvor man kan tabe overblikket, er på vores specialiserede institutioner som Trindvold. Lad os sige, at Thisted Kommune har en borger boende der. Hvis borgeren flytter eller dør i løbet af året, så bliver pladsen ledig. Har Kolding Kommune en borger, der lige præcis mangler det tilbud og derfor flytter ind, så mangler vi en indtægt og får samtidig en udgift. Lad os sige at en plads på Trindvold koster 1,5 millioner kroner om året, så slår det igennem med tre millioner. Det kan hurtigt komme til at handle om et højt beløb, så der er brug for at følge den udvikling nøje. Og det arbejder vi på at kunne gøre.

Udligningerne mellem kommunerne foretages i slutningen af december og januar.

At opgaverne bliver tungere handler blandt andet om, at handicappede ligesom alle andre i dag lever længere end tidligere. Nogle af dem kan på et tidspunkt ikke længere bo i deres eget hjem og må flytte ind på en specialinstitution eller på plejehjem, og det koster mere.

- Indtil nu har vi bare set på, hvor mange borgere vi har af hver type. Vi har ikke taget højde for, at borgerne formentlig får brug for mere hjælp med alderen, og det vil vi tage højde for fremover, forklarer Benny Dall.