Udstillere på Koldinghus bliver præmieret af Statens Kunstfond

Kolding: Udstillingen "Different But Same" på Koldinghus med de to sølvsmede Yuki Ferdinandsen og Carsten From Andersen er blevet præmieret af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design.

- Præmieringen er et stort og velfortjent skulderklap til Yuki Ferdinandsen og Carsten From Andersen. Deres udstilling på Museet på Koldinghus er en fryd for hele sanseapparatet og den kraftanstrengelse, de to sølvsmede har lagt i at skabe de unikke værker er imponerende - især fordi der slet ikke er nogen anstrengelse at mærke i den færdige udstilling, siger udstillingskurator på Koldinghus Anni Nørskov Mørch.

I motiveringen for præmieringen hedder det bl.a.:" Et imponerende opbud af sølvværker er smukt præsenteret i hele ruinsalen red: på Koldinghus), forførende udstillet i montrer på blanke sorte flader. Det er overbevisende og blæret, lækkert og imponerende. For denne udstilling præmieres Yuki Ferdinandsen og Carsten From Andersen med 50.000 kr. af Statens Kunstfonds Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design".

Udstillingen kan ses frem til den 17. marts.