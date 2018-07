Udsolgt mange steder: Badebassiner er revet væk i Kolding

Bade- og soppebassiner er næsten umulige at opstøve i Kolding. En lang række butikker melder om udsolgt, for årets sommer er kommet bag på de fleste.

Kolding: Fra de helt små bassiner, hvor der er plads til et par fødder, til de helt store badebassiner med plads til otte voksne. Udsolgt, lyder meldingen fra en lang række butikker i Kolding. Sommerens høje temperaturer har nemlig sat skub i salget af soppe- og badebassiner.

Badebassinerne blev allerede udsolgt i begyndelsen af juli hos Føtex Kolding Syd.

- Sommeren har været over alt forventning, og derfor har det været svært at få den rigtige mængde hjem. De sidste par uger har vi haft rigtig mange kunder, som har efterspurgt bassiner. I begyndelsen skrev vi kunder op, som havde efterspurgt bassinerne, men vi stoppede det, da vi ikke kan nå at få nok hjem, siger Steffen Strand Lauridsen, som er salgschef for Føtex Kolding Syd.

Steffen Strand Lauridsen har ikke oplevet noget lignende som denne sommer.

- I den sidste periode har folk nærmest været desperate, og de har købt, hvad der end var, for de skulle bare have noget. Vi solgt alt lige fra de små børnebassiner til de helt store familiebassiner, siger salgschefen.

Harald Nyborg, Toys "R" us, og Bilka i Kolding melder også om, at alle slags badebassiner er revet væk i butikkerne og på nettet på grund af den ekstraordinære varme sommer.