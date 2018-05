Udskiftning i sidste øjeblik før folkefest i Kolding: Sko/Torp har meldt afbud

Kolding: Duoen Sko/Torp kommer alligevel ikke til at stå på scenen, når Kolding på lørdag den 5. maj fejrer slottets og byens 750 års jubilæum.

Sko/Torp har med kort varsel meldt afbud til byfesten, men der er skaffet en erstatning for duoen.

Ifølge Kolding Kommune har Erann DD lovet at bidrage til festen med en godt blandet setliste fra en lang karriere. Koncerten begynder klokken 15.30 i Staldgården.

Det bliver et genhør med noget af det bedste fra både Zapp Zapp, Drori-Hansen og hans soloalbums. Altså hits som Still Believing, When you are around, Didn't I tell you that I love you, You Better Believe, When you hold me og Hjertet ser.

Musikken er gratis, og alle er velkomne.

Koncerten starter kl. 15.30 i Staldgården ved Koldinghus.