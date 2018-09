Udsigt til flere billige buskort: Enlige forældre på kontanthjælp kan blive de næste

Kolding: Da gruppeformændene fra byrådets politiske partier nikkede ja til, at ordningen med billige buskort til seniorer kan fortsætte, sagde de også ja til en lignende ordning for enlige forsørgere på kontanthjælp.

Det var Søren Rasmussen og DF, der satte gang i busdrøftelsen på seniorområdet.

Karina Lorentzen, der er gruppeformand for SF, medlem af seniorudvalget og formand for social- og sundhedsudvalget fortæller:

- Benny Dall fra Enhedslisten og jeg havde begge bragt et forslag videre fra udsatterådet. Forslaget gik på, at enlige forsørgere på kontanthjælp også skal have mulighed for at købe et billigt buskort. Det blev til en aftale om, at vi ligesom seniorudvalget kan lave en ordning, hvis vi selv kan finde pengene. Så det skal vi i gang med på socialområdet. Det er udvalgsstyret, der giver os mulighed for at finde pengene inden for egne rammer.