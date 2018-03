Udsigt til byggeboom i Christiansfeld

Kolding Kommune har sat gang i planlægningen af et nyt stort boligkvarter. Efterspørgslen er stor, og i øjeblikket har kommunen kun to byggegrunde på salgshylden.

Kolding Kommune er netop gået i gang med at lave den lokalplan, der skal være grundlaget for udstykningen.

Udbygningen af det nye boligkvarter vil ske i etaper.Første etape kommer til at bestå af 20-24 parcelhusgrunde. Området ligger umiddelbart sydøst for den seneste nye udstykning i Christiansfeld, nemlig Steenbjerg. Lokalplanforslaget kommer i offentlig høring til juni. Der boede ifølge Danmarks Statistik 2855 borgere i Christiansfeld pr. 1. januar 2014. Det var i 2017 steget til 2935.

Stor interesse

Baggrunden for den store udstykningsplan er, at der i øjeblikket er stor interesse og efterspørgsel på byggemuligheder i Christiansfeld, og i kommunens afdeling for Køb og Salg oplyser ejendomskonsulent Ditte Pagh, at kommunen lige nu kun har to ledige byggegrunde til salg i Christiansfeld. De ligger på Steenbjerg.

- Så vi er kørt tør, og Christiansfeld er blevet meget attraktiv med Unesco-titlen og restaureringen af byen. Alle siger "wauw", når de ser byen for første gang, konstaterer formanden for byrådets plan-, miljø- og boligudvalg, Asger Christensen (V).

Han tilføjer, at det er magtpåliggende for byrådet, at alle centerbyerne i Kolding Kommune er med i udviklingen med en bred vifte af bomuligheder.

- Det er helt afgørende for, at vi kan bevare og udvikle skolerne, butikkerne og andre serviceområder i centerbyerne, siger han.