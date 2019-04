Udsigt til at stofmisbrugernes slidte værested på Riberdyb rives ned: Leder håber på et nyt værested ved åen

Helle Hedegaard, der er leder af Regnbuen, fortæller, at værestedet har et godt samarbejde med forretningerne i bymidten. Hun håber, at et nyt værested bliver tænkt ind i planerne for en ny grøn bydel, når Kolding Kommune sætter det store område ved Kolding Å til salg.

- Så hvorfor flytte os alt for langt væk, så vi skal starte forfra? Vi gør vores bedste for, at der skal være plads til os alle sammen. Og vi ved godt, at vi er svære at placere.

- Jeg kunne godt tænke mig, at Regnbuen blev tænkt ind i den nye bydel ved åen fra begyndelsen. Ofte bliver skæve eksistenser, eller hvad vi nu kalder de her mennesker, først placeret ind bagefter. Det ville være skægt at være en by, som laver et design, hvor der er plads til os alle sammen.

- De seneste ti år har vi snakket om, hvor længe vi kunne blive boende. Vi har været i dialog med kommunen og fået det indtryk, at den vil forsøge at finde en ny central placering til os, fortæller Helle Hedegaard.

Kolding: Helle Hedegaard, der er leder af det kommunale værested Regnbuen, glæder sig til at få en afklaring på, hvornår værestedet skal flytte ud af sine slidte lokaler på Riberdyb. Kolding Kommune forventer, at huset skal rives ned, når de store parkeringsarealer på Holmsminde og Riberdyb langs Kolding Å skal sælges.

Værestedet Regnbuen er et anonymt tilbud til borgere over 18 år med et mangeårigt stofmisbrug. Regnbuen tilbyder socialt samvær og aktiviteter, omsorg og muligheden for at møde andre ligestillede. Regnbuens personale består af en sygeplejerske og en socialrådgiver og er desuden praktiksted for pædagogisk assistentelever og socialrådgiverstuderende. Regnbuens tilbud består af kontakt/samtale med en medarbejder. Støtte til at skabe et socialt netværk. Mulighed for gratis morgenmad og middagsmad mod betaling. Deltagelse i forskellige aktiviteter.

Vigtigt at ligge centralt

Lederen fortæller, at der hver dag kommer mellem 30 og 50 stofmisbrugere i Regnbuen.

- Ligesom alle andre søger misbrugere til centrum, fordi der er noget at kigge på. Det er vigtigt for os at have en central placering. Fordi vores brugere kommer fra hele Kolding Kommune, så er det rart at bo et sted, hvor de offentlige transportmidler går til. En stor del af vores borgere kommer på misbrugscentret, der flytter ned på Låsbyhøj. Det ville det være rart, hvis vi lå i nærheden, så de ikke skulle alt for meget rundt. Dem, der kommer her i huset, er mangeårige stofmisbrugere. Nogle er dårligt gående og har svært ved at komme rundt, forklarer hun.

Hvis Regnbuen blev placeret i udkanten af byen, er du så bange for, at mange vil stoppe med at bruge værestedet?

- Ja, så vil de opholde sig andre steder i byen. Vi blev oprettet af respekt for de her mennesker, og for at de kunne have et sted at være. Tidligere stod der grupper af folk ved viadukten på havnen, på banen og forskellige andre steder. Så blev Folkekøkkenet og Regnbuen oprettet for, at man som udsat skulle have et sted at gå hen. Og det har jo virket, kan man sige, svarer Helle Hedegaard.

Regnbuen på Riberdyb ligger i en rød murstensbygning, der tidligere har huset et slagteri og boliger. Da Regnbuen blev etableret for over 20 år siden, var brugerne med til at sætte huset i stand.

- Regnbuen har haft en stor betydning for mange misbrugere og deres pårørende. Og selv om huset skal rives ned, så føler vi os ikke truede på vores eksistens. Vi er sikre på, at vi får et nyt sted, slår Helle Hedegaard fast.