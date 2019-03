Gældsrådgivningen i KFUM's sociale Arbejde i Kolding lukkede ned i august 2018 på grund af manglende midler fra Satspuljen. Men i efteråret tog jobcenter Kolding kontakt til KFUM med ønske om at reetablere gældsrådgivningen med finansiering af kommunale midler, og nu har arbejdsmarkedsudvalget valgt at sætte 75.000 kroner af årligt til gældsrådgivningen, så tilbuddet genoplives i Kolding.

- I en kommunal sammenhæng er det en lille foranstaltning sat op imod, at vi har en gruppe mennesker, der går fuldstændig i sort, når det handler om økonomi. De kan simpelthen ikke overskue, hvordan de kommer videre, og det kan sagtens være en relativ lille gæld, der er tale om. Men det blokerer for så mange ting. Det bremser for at komme videre, siger formanden for arbejdsmarkedsudvalget Poul Erik Jensen (S).

Kolding: Borgere, der er ved at drukne i ubetalte regninger, mens gælden bare stiger og stiger, får snart mulighed for igen at søge råd hos KFUM's Sociale Arbejde i Kolding gennem projektet "På Fode igen".

KFUM's sociale Arbejdes projekt "På Fode Igen" tilbyder økonomi - og gældsrådgivning til borgere, der er socialt udsatte. Den årlige omkostning på 75.000 kroner fra Kolding Kommune går til drift, administration, supervision, IT og undervisning af de frivillige plus omkostninger til transportudgifter, hvis tilbuddet bliver bredt ud til centerbyerne.

Det hele går i sort

"På Fode Igen" tilbyder økonomi - og gældsrådgivning til borgere, der hovedsageligt er socialt udsatte, og som har meget svært ved at søge hjælp andre steder for at få styr på økonomien. Arbejdet med at genoprette økonomien udføres af frivillige - typisk nuværende eller pensionerede advokater, bankansatte, revisorer og socialrådgivere, der har erfaring med gælds - og økonomirådgivning.

- Det er vigtigt, at vi får liv i det projekt. Det er mennesker, der er gået i stå på grund af deres økonomi. Det hele går i sort for de her mennesker, også selv om de måske er i arbejde, siger Poul Erik Jensen.

Hvorfor skal kommunen støtte projektet? Altså hvorfor er det en kommunal opgave at støtte sådan et projekt?

- Det er det, når folk ikke kan finde ud af det. Folk skal kunne klare sig selv, men der er en gruppe, der har svært ved at komme ud af problemerne. Der er vi nødt til at forsøge at hjælpe til, siger Poul Erik Jensen.