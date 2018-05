Udsatte borgere i Kolding kan få gratis genbrugsvarer

Kolding: Kirppu Kolding loppesupermarked, New Start Kolding, og initiativtageren "Fra udsat til værdsat" vil i et nyt samarbejde hjælpe socialt og økonomisk udsatte borgere med gratis genbrugsvarer.

- I forbindelse med at der kommer utrolig mange brugte ting og sager ind i Kirppu, får vi også tit doneret ting af vores kunder. Derfor har vi længe gået med tanken om, at vi også ville og kunne hjælpe andre. Nu er det heldigvis blevet til et rigtigt projekt, hvor vi kan hjælpe folk, som virkelig har brug for disse ting. Det er hele essensen ved at drive loppemarked, siger butikschef Rikke Bramm fra Kirppu Kolding i en pressemeddelelse.

New Start Kolding vil dele de donerede varer ud i deres butik på Industrivej 12, og Tommy Engstrøm, som er initiativtager til projekt "Fra udsat til værdsat" og tillige medlem af Kolding Kommunes udsatteråd, vil bidrage til, at potentielle kunder får kendskab til projektet. Projektet løber af stablen i maj, hvor man frem til den 19. kan aflevere donationer i Kirppu, hvorefter de afleveres til New Start Kolding.