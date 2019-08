Kolding: Lørdag aften omkring klokken 19 udbrød der brand i en udestue på en villa på Augustvænget.

Vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi oplyser, at udestuen udbrændte helt, mens det lykkedes brandfolkene at forhindre branden i at sprede sig til andre dele af huset.

Politiet kender endnu ikke årsagen til branden.