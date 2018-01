Udenlandske investorer køber ejendom til 49 mio. kroner

Nybolig Erhverv Trekantområdet har hjulpet en stor udenlandsk kapitalforvalter med at købe en ejendom i Kolding til 49 millioner kroner. - Set med mine øjne er det interessant, at vi nu ser internationale investorer køber ejendomme inden for lager, logistik og produktion i Trekantområdet og nu også Kolding, siger Peter Bauer Mols, der er medindehaver af Nybolig Erhverv i Trekantområdet. Foto: Nybolig Erhverv

Interessen for at købe investeringsejendomme i Kolding har fået et løft, siger erhvervsmægler, der netop har været involveret i en stor handel, og nu leder mægleren efter ejendomme til en engelsk kapitalfond.

Kolding: Udenlandske investorer har smidt 49 millioner kroner for en stor erhvervsejendom i Kolding, og interessen fra store udenlandske investorer er stigende, lyder det fra erhvervsmægler Peter Bauer Mols fra Nybolig Erhverv Trekantområdet, der har været med til at formidle salget. Det er udsigten til nul renter i banken, og at priserne på investeringsejendomme i Aarhus og København er presset op, der får udenlandske investorer til i stigende grad at kigge mod blandt andet Kolding. - De store internationale fonde higer efter et afkast. De får ingen renter i banken, og så er de på udkig efter andre ting. Og her har de samlet 10 ejendomme i alt til en samlet pris på cirka 520 millioner kroner. To er fra Vejle og én ligger i Kolding. Og lige nu jeg i gang med en anden fond, der vil købe kontor- og logistikejendomme, så vi ser en stigende interesse for vores område, siger Peter Bauer Mols.

Tidligere har de udenlandske investorer kigget mod København og Aarhus, men det er blevet sværere for dem at finde ejendomme og det rigtige afkast, så nu kigger de også mod Trekantområdet. Erhvervsmægler Peter Bauer Mols.

Det rigtige afkast Køber er fonden M7 European Real Estate Investment Partners IV, der hører under M7, der er et selskab, der har investeringer over det meste af Europa. - Tidligere har de udenlandske investorer kigget mod København og Aarhus, men det er blevet sværere for dem at finde ejendomme og det rigtige afkast, så nu kigger de også mod Trekantområdet, siger Peter Bauer Mols. Det er Novadan, der bor til leje i bygningen, og handlen har ingen betydning for Novadan, der tidligere har boet til leje i det kommanditselskab, der ejede ejendommen. Virksomheden har underskrevet en opsigelig lejekontrakt på 10 år. - De køber en ejendom, der har en lang lejekontrakt. Det er en meget velfungerende virksomhed, og skulle der ske noget, så er det ikke noget problem at udleje sådan en ejendom. Så de har en høj sikkerhed for, at de får et afkast, siger Peter Bauer Mols.