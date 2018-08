Udebio vender tilbage med masser af jazz

Kolding: Udebio er på vej tilbage til Nicolai Biograf. Og i år sker det i et samarbejde med både foreningen Jazz i Trekanten, Cinemateket, Skala.fm og "Sensommer i Nicolai". Samarbejdet afspejler sig i valget af film, som skal vises i den koldingensiske aftenmørke.

- Det er skønt, når vores forening kan arbejde sammen med de andre foreninger og institutioner i Kolding. Det giver en god synergi, synes jeg. Og så er der jo op til flere fremragende jazzfilm at tage af. For eksempel er Damien Chazelles "Whiplash" en af mine personlige favoritfilm, siger Mette Balsby, der er daglig leder i Nicolai biograf.

Det hele skydes i gang på kulturnatten den 24. august, hvor "Sensommer i Nicolai" er på programmet fra kl. 19.00. Her vil Jazzband Kolding spille op til dans, mens Nicolai Café tænder op for grillen. Og så - fra klokken 21.30 - vises filmen "Django - The king of swing", som er et biografisk drama om jazzguitaristen Django Reinhardt, der blev kendt for stilen "gypsy jazz".

Dagen efter klokken 21.30 er der endnu en jazzfilm på programmet, nemlig "Whiplash" fra 2014, der indbragte skuespilleren J.K. Simmons er Oscar for sin præstation som den sadistiske underviser Terence Fletcher.

De to jazzfilm fungerer i samklang med Jazz i Trekanten, som begynder samtidig med kulturnatten og efterhånden er blevet Danmarks fjerde største jazzfestival.

Nicolai biograf har ved flere lejligheder arbejdet sammen med både Jazz i Trekanten og foreningen Jazz6000 om visninger af både mere og mindre kendte jazzfilm samt livestreaming af uddelingen af P8's jazzpris, som sidste år foregik på Bremen teater i København.