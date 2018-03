Uddannelsesleder om 10. klasse-forslag: Der er ingen dokumentation for, at det virker

- Og så har jeg siddet som leder i ni år, og jeg kan kun sige, at tingene fungerer rigtig godt på Brændkjær. Det er faktisk en succes. Samtidig ser vi jo, at flere og flere søger ind på en erhvervsuddannelse. Så jeg forstår det slet ikke, siger Bjarne Juhl Olesen.

Han stiller sig kritisk over for Venstres udspil, der foreslår at lukke de otte 10. klasser på Brændkjærskolen. I stedet skal der laves ét samlet 10. klasses-tilbud, som skal ligge på IBC og Hansenberg. Formålet er at få flere til at vælge en erhvervs- eller handelsuddannelse.

Kolding: - Der er ingen dokumentation for, at flere vælger en erhvervsuddannelse, bare fordi man lægger 10. klasserne der. Man kan bare se på andre kommuner: Det har ikke virket der.

Samtidig er han bange for, at det vil få en række negative konsekvenser, hvis Venstres forslag bliver vedtaget.

- Jeg frygter blandt andet, at der vil opstå et a- og et b-hold. Groft sagt vil de bedrestilledes børn have to muligheder: Efterskole eller erhvervs-10. klasse. Men nogle vil kun have én mulighed. Jeg snakker ikke politik her, men det er et muligt scenarie.

Bjarne Juhl Olesen frygter også, at det vil betyde, at nogle unge vil fravælge 10. klasse, fordi de er helt sikre på, at de ikke vil tage en erhvervsuddannelse. I stedet vil de starte direkte på gymnasiet, selv om de ikke er klar til det.

Den frygt er dog ikke realistisk, mener Merete Due Paarup (V), medlem af børne- og uddannelsesudvalget.

- Hvis det kun var 10. klasser på Hansenberg, så vil nogle måske vælge det fra. Men vi tænker også IBC ind. Vi har faktisk gjort 10. klasse-tilbuddet meget bredere og mere spændende, siger hun.