Uddannelsesinstitution bygger trekantet bygning lige ved siden af universitetet

Kolding: De pædagogstuderende på UC Syd i Kolding skal om et par år rykke i helt nye omgivelser umiddelbart ved siden af Syddansk Universitet ud mod Buen og Skamlingvejen.

Planerne om at rykke uddannelsesinstitutionen fra den nuværende placering på Dyrehavevej og ned til campusområdet i Koldings midte har været flere år undervejs, og nu er arkitektkonkurrencen, der afgør nybyggeriets udformning, netop blevet afgjort.

Det bliver Cubo Arkitekter, der skal tegne nybyggeriet, og det er C.C. Contractors, der står bag det samlede projekt.

At den kommende uddannelsesbygning bliver trekantet, er ikke overraskende, da det var en betingelse, at alle forslag i arkitektkonkurrencen skulle have denne form for at markere, at den nye bygning arkitektonisk er i familie med Syddansk Universitets bestående bygning.