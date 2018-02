Ud med latin: Snart bliver din journal lettere at forstå

Ud med latin og ind med dansk. Fremover bliver latinske lægeudtryk byttet ud med danske for at gøre det lettere for patienterne. Formand for patient- og pårørenderådet hilser ændringen velkommen.

Kolding: Appendicitis acuta, umbilicalt hernie, tonsillitis. Disse tre latinske udtryk er nok volapyk for det fleste. Ikke desto mindre vil du dog falde over ordene i dit lægebrev, hvis du er blevet behandlet for henholdsvis blindtarmsbetændelse, navlebrok eller en helt almindelig halsbetændelse. Et lægebrev er en del af patientens journal, og brevet indeholder blandt andet informationer om forløb og behandling - og altså en masse latinske lægeudtryk. Men på Sygehus Lillebælt, herunder Kolding Sygehus, skal det være slut nu. I stedet kommer udtrykkene fremover til at stå på dansk, og det glæder Axel Svinth Junker, den ene af to formænd for patient- og pårørenderådet på Kolding Sygehus - Nogle af de latinske udtryk kan godt lyde lidt farlige for patienterne. Udtrykkene kan virke meget fjerne, så vi hilser det her meget velkommen. Vi hører også rundt omkring, at det kan være svært, når der står alle mulige udtryk på latin. Så det gør det lidt nemmere for patienten, når det er på dansk, siger Axel Svinth Junker.

Lægebrev Et lægebrev - eller epikrise på latin - er et kort sammendrag af en patients sygehistorie, indlæggelsesforløb og plan for videre behandling. Formålet er at sikre sammenhæng og sikkerhed i patientforløbet, og at alle relevante oplysninger vedrørende patientens indlæggelse videregives til patientens egen læge.