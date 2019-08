Tyve knuste rude og brød ind på jobcenter

Kolding: Natten til torsdag klokken 03.05 har der været indbrud på et jobcenter i Kolding. Endnu ukendte gerningsmænd knuste en rude med en sten og har på den måde fået adgang til bygningen. Alarmen gik på stedet, og da politiet nåede frem, kunne det konstatere, at der var spor efter, at gerningsmændene har været rundt på de forskellige kontorer.

- Der er formentlig stjålet diverse IT-udstyr, men vi har endnu ikke det fulde overblik over, hvad tyvene har taget, siger vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, Ole Eckholdt. /MNJ