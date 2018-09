Tyv undlod at slukke for vandet: Nu har villa vandskade

Kolding: En familie bosat i et nybygget hus Vester Nebel kan ikke kun ærgre sig over, at deres vaskemaskine og tørretumbler er blevet stjålet mellem lørdag klokken 11 og søndag klokken 7. Ukendte gerningsmænd undlod nemlig at slukke for vandet, efter de havde været på rov i familiens villa. Det betyder ifølge Finn Ellesgaard, vagtchef ved Sydøstjyllands Politi, at huset nu har fået en rimelig omfattende vandskade.

På Koldingvej i Egtved er der mellem fredag klokken 15 og søndag 11.30 blevet stjålet et varmeanlæg. I forbindelse med noget håndværkerarbejdet på stedet er der også stjålet en jordfræser fra en container.

To steder i kommunen er der blevet stjålet udendørs lamper. Det drejer sig henholdsvis om en villa på Fjordvej, hvor der er blevet stjålet tre Arne Jacobsen-lamper, mens der på Fjordbakken er blevet stjålet tre PH-lamper i kobber.