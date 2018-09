Tyv stjal våbenskjold og champagne

Kolding: Ifølge politiets døgnrapport har der været indbrud i en villa på Fjordvej i Strandhuse. Det er sket mellem tirsdag klokken 09.00 og onsdag klokken 07.00. Tyven har opbrudt en terrassedør og været rundt i huset og stjålet smykker, familiens våbenskjold, en Bang & Olufsen højtaler, champagne og en proptrækker.

Der har også været indbrud i en villa på Egeparken i Almind. Det er sket lørdag mellem klokken 11 og klokken 22. Et stuevindue er opbrudt, formentlig med et koben, og tyven har været rundt i hele huset. Der er stjålet et gavekort til en restaurant på 500 kroner.

En landejendom på Herredsvej har også haft indbrud. Det er sket mellem mandag klokken 08 og onsdag klokken 09.50. Tyven er kommet ind, efter han har pillet en liste af et vindue, og har været rundt i hele huset. Der er stjålet vinterdæk.