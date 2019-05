Tyv smuttede ind, da ejer tømte postkassen

Kolding: En boligejer på Kikkenborgvej har mistet en guldhalskæde. Ifølge døgnrapporten hos politiet er der tale om et tyveri, som er foregået onsdag klokken 13.20.

Når tidspunktet er anmeldt så præcist, så skyldes det, at på det tidspunkt er boligejeren gået ud for at tømme sin postkasse, og imens har en tyv benyttet lejligheden til at smutte indenfor i villaen og stjæle guldhalskæden.

På døgnrapporten har politiet også et indbrud, der er foregået hos et firma på Smedegade. Her er tyven kommet ind gennem et hul i hegnet, og fra den åbne lagerplads er der stjålet en stige, en el-blæser og to grønne dunke med fem liter benzin i hver.