Tyv brød ind mens familien sov

Kolding: En familie var udsat for en ubehagelig oplevelse, da en tyv brød ind i hjemmet, mens de lå og sov. Indbruddet skete på Drejensvej i tidsrummet mellem klokken 23.55 lørdag aften og 06.40 søndag morgen. Tyven kom ind ved at pille en rude ud ind til stuen, og det lykkedes gerningsmanden eller gerningsmændene at slippe afsted med en lysekrone uden at vække den sovende familie, som lå oppe på husets førstesal. Vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi kan ikke oplyse hvilken type af lysekrone, der er tale om.

Boliginteriør var også udbyttet af et indbrud tidligt søndag morgen i en villa på Trappergårdsvej i Strandhuse ikke langt fra Drejensvej. Her gik alarmen klokken 06.45, da en fyrfadsstage af granit blev kastet gennem en rude i terrassedøren. Tyvene slap afsted med to værdifulde Arne Jacobsen Svanen-stole i sort læder.