Vamdrup: En ukendt gerningsmand brød tirsdag mellem klokken 08.30 og 14.10 ind i en villa på Klebækvej og stjal et par sko.

Politiet oplyser, at sko-tyven brød ind i villaen ved at knuse en terrassedør. Samtidig fortæller politiet, at der muligvis er blevet stjålet mere, men at der endnu ikke er overblik over tyvekosterne.