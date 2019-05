Tyskere og amerikanere kigger mod Christiansfeld: De vil også på Unesco-liste

Jørgen Bøytler (til højre) stod klar med honningkager, da delegationen fra Kolding i 2015 var i Bonn for at følge optagelsen af Christiansfeld på verdensarvslisten. Delegationen var i øvrigt større end de tre, som ses på billedet her. Pressefoto: Kolding Kommune

Christiansfeld kan få endnu mere Unesco-turisme, hvis det ender med, at Brødremenighedsbyer i Tyskland og Amerika også bliver optaget på listen over kulturel verdensarv.

Christiansfeld: Nu er der interesse både i tyske Herrnhut og amerikanske Bethlehem om at søge om optagelse på verdensarvslisten. De er begge Brødremenighedsbyer, og Unesco-ansøgninger derfra kan være gode nyheder i Christiansfeld. - Hvis de bliver optaget på verdensarvslisten, så vil jeg vurdere, at det kommer til at betyde øget turisme her hos os, siger Jørgen Bøytler, der er præst for Brødremenigheden i Christiansfeld: - For så vil der være flere, som kommer til Herrnhut og Bethlehem, sådan som vi også har oplevet det her hos os, og i begge byer vil turisterne få at vide: "Nu har I været her, så skal I også prøve at besøge Christiansfeld". Han forklarer, at indenfor turisme er der et Unesco-segment, som består af folk, der rejser målrettet rundt for at se Unesco-steder. - Og når turisterne kan se en sammenhæng mellem Herrnhut, Bethlehem og Christiansfeld, så vil det betyde, at flere kommer hertil, hvis de to andre byer optages på verdensarvslisten, siger Jørgen Bøytler.

Næste trin i raketten Efter de forventede ansøgninger fra Herrnhut og Bethlehem er Brødremenigheden ikke færdig med Unesco.Man er tværtimod ved at forberede næste trin, som vil gøre fortællingen om den kristne menighed mere komplet i Unesco-sammenhæng, forklarer Jørgen Bøytler:



- Jeg er involveret i arbejdet med også at få lavet ansøgninger, som omfatter nogle af Brødremenighedens missionsstationer i Tanzania og Sydafrika. Det er næste trin i raketten, som også har stor interesse hos Unesco, fordi det er vigtigt, at tredje verdens lande også er repræsenteret på listen.

Måske indenfor tre år Det er uklart, hvornår Herrnhut og Bethlehem kan optages på verdensarvslisten. Jørgen Bøytler tror, at det allerede kan være indenfor tre år. Han vurderer, at det er en fordel for tyskerne og amerikanerne, at Christiansfeld blev optaget på Unescos liste i 2015. For det betyder, at Unesco på forhånd har en indsigt i, hvad Brødremenigheden er for en størrelse. Og ved optagelsen af Christiansfeld lød der endda en opfordring til, at flere Brødremenighedsbyer burde søge om optagelse. - Der er også en del af det materiale, vi fik lavet til vores Unesco-ansøgning, som de to byer kan genbruge, fordi det er en generel beskrivelse af Brødremenigheden og dens kulturhistoriske betydning, siger Jørgen Bøytler.

Tre betingelser Han fortæller, at i flere år var det hensigten, at flere Brødremenighedsbyer skulle søge samlet om optagelse hos Unesco. Det trak dog ud, og derfor endte Christiansfeld med at gå solo med sin ansøgning. - I eksempelvis Herrnhut har der været en del betænkeligheder ved at søge om optagelse, fordi man var bekymret for, om byen ville blive overrendt af turister, og om Brødremenigeheden kunne bevare sin identitet, hvis man først var optaget på Unescos liste, fortæller Jørgen Bøytler. I både Herrnhut og Bethlehem har man været i dialog med Christiansfeld for at høre om erfaringerne herfra, og de har kun været gode. Jørgen Bøytler har også forklaret i begge byer, hvad der er grundlaget for en vellykket ansøgning: - Man skal have en levende Brødremeninghed med gang i. Og så skal man have opbakning både fra kommunen, man bor i, og fra kulturarvsstyrelsen, der skal være enig i, at man laver ansøgningen. Alle tre betingelser er nu til stede i Herrnhut og i Bethlehem, og derfor tror jeg også, at de kan søge om optagelse indenfor en overskuelig tid.