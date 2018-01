Tysk kapitalfond køber halvdelen af fremadstormende Sjølund A/S

Med kapital og ekspertise fra en tysk kapitalfond skal Sjølund A/S endnu længere ud på det globale marked. Ejer Søren Ravn har solgt 51 procent til den tyske kapitalfond DBAG. Prisen holder de for dem selv.

Sjølund: Sjølund A/S har en afdeling i USA, en fabrik i Kina og været med i prestigeprojekter i Dubai. Men ambitionerne om at blive endnu mere internationale betyder, at ejer og direktør Søren Ravn har solgt 51 procent af metalvirksomheden til den tyske kapitalfond DBAG, der var én blandt bejlerne.

- Vi kunne måske godt finde en partner, der ville give en højere pris, men det har været vigtigt at finde nogen, der respekterer os og den måde, vi gør tingene. Der er noget, de ikke skal lave om på. De kommer så med noget netværk, kompetence og finansielle muskler, der gør, at vi kan realisere vores planer hurtigt, siger Søren Ravn, 52 år, der fortsætter som direktør i virksomheden, der er specialist i at valse, det vil sige at bukke jern i alle afskygninger.

Virksomheden leverer blandt andet stål og aluminium til vindmølleindustrien, togfabrikanter, byggeri og maskinindustrien, og fra Søren Ravn overtog virksomheden i 2007 har det været ambitionen at skabe en international virksomhed. Og nu skal virksomheden op i "superligaen".

Den fremadstormende virksomhed viste i regnskaberne for 2012 og 2013 et overskud før skat på 3 og 8 millioner kroner. Men så kom der fart over feltet, og fra 2014 til 2016 var overskuddene steget til 27, 31 og 32 millioner kroner før skat.

Men der er mere gods i Sjølund A/S ifølge den tyske kapitalfond. Sjølund henter i dag 35 procent af omsætningen på det tyske marked, og kapitalfonden peger på, at der er vækst at hente i USA og på det kinesiske marked i forhold vindmølleindustrien.

- Vi har nogle muligheder med vores eksisterende kunder. Vi kigger også på, om vi skal udvide fabrikken i Kina. Vi skal opdatere vores teknologi herhjemme. Det kan være, at vi skal have produktion i USA. Vi skal måske til andre dele af verden, siger Søren Ravn.

Samlet er der cirka 130 ansatte i Sjølund A/S, heraf arbejder 75 på fabrikken i Danmark, og hvis man følger vækstsporet, så kommer der flere ansatte på adressen i Sjølund.

- Vi kommer til at udvikle basen her i Sjølund. Det er kernen i virksomheden. De andre steder er satellitter. Så vi skal investere i at optimere produktionen. Ved at vi bliver mere globale, er det med til at sikre basen i Sjølund. Og et forsigtigt bud er, at vi godt kan blive 20 procent flere her i Danmark over de næste fem år, siger Søren Ravn.

Parterne vil som sagt ikke oplyse, hvad tyskerne har betalt for 51 procent af virksomheden, men Søren Ravn er med egne ord "godt tilfreds".

- I 2007 lånte jeg en hulens masse penge og har levet med den risiko, det indebærer. Så jeg har det rigtig fint med, at noget af risikoen er taget af. Nu kan vi koncentrere os om at udvikle forretningen fremadrettet. Det lyder måske som en floskel og kliché, men det er ikke penge, der gør en forskel. Når du står i forhandlingen, så handler det selvfølgelig om pris. Men det handler lige så meget om, hvem du handler med, og om de vil udvikle forretningen, siger Søren Ravn.