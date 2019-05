Tyrkisk vognmand får stor bøde: Kørte i Danmark, selvom virksomheden ikke havde lov

Kolding: En tyrkisk vognmand er onsdag blevet idømt en bøde på 150.000 kroner ved Retten i Kolding. Det oplyser Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Retten afgjorde, at den tyrkiske vogmandsvirksomhed ikke havde de nødvendige tilladelser til at køre i Danmark, selvom virksomhedens chauffører flere gange har kørt på de danske landeveje.

Første gang var den 6. december 2017, hvor Tungvongscenter Syd standsede en tyrkisk lastbil og konstaterede, at der tre gange var blevet kørt på en såkaldt turtilladelse. En turtilladelse giver vognmanden ret til at køre i Danmark en enkelt gang, hvorefter han skal vende tilbage til sit hjemland.

Chaufføren, der blev stoppet i december 2017, blev en måned senere idømt 60 dages fængsel og fik indrejse forbud i seks år for at have kørt under falske oplysninger.

14. maj sidste år var den gal igen, da Tungvognscenter Syd stoppede endnu en lastbil fra den tyrkiske vognmandsvirksomhed. Problemet var her fuldstændig det samme, og den pågældende chauffør blev idømt 30 dages fængsel og udvist i seks år.

- Ved kontrol af de fremviste fragtbreve og tilladelser, så alt ud til at være i orden. Det var først ved en mere dybdegående kontrol, hvor der blev sammenholdt oplysninger fra takografen og chaufførens personlige papirer, at politiet kunne konstatere, at tingene ikke hang rigtigt sammen. Retten fandt, at det var en skærpende omstændighed, at man havde forsøgt at skjule tingenes rette sammenhæng, siger specialanklager Pernille Moesborg i pressemeddelelsen.

Den tyrkiske vognmandsvirksomhed nægtede sig skyldig og overvejer nu, om sagen skal ankes.