- Christiane ringer en dag og siger, at hun gerne vil være en del af Lille Kanin. Fint med mig. Jeg er god til at lave cremer, og hun har et navn. Vi udvikler, sælger og pakker produkterne i Kolding. Og så er det hendes opgave at promovere produkterne, som den kendis hun nu engang er. Det er også hende, der skal brede det ud i udlandet, siger Tina Søgaard, der ejer halvdelen af selskabet, mens Christiane Schaumburg-Müller ejer den anden halvdel.

Kolding: I første omgang skulle Christiane Schaumburg-Müller bare lægge navn til, da produktserien Lille Kanin skulle lanceres. Tv-værtinde på Vild med Dans Christiane Schaumburg-Müller var lige blevet mor til Constantin, da Tina Søgaard, der står bag House of Cosmetics, kom i kontakt med tv-kendissen. Ideen om, at hun skulle promovere produkter, der var gennemtestet, faldt i god jord.

Lille Kanin sælger hudplejeprodukter til børn, der er fra nul til tre år. Selskabet er stiftet Christiane Schaumburg-Müller og Tina Søgaard. Christiane Schaumburg-Müller, der er tv-vært og iværksætter, blev i 2016 mor til sønnen Constantin, og i den forbindelse voksede interessen for kropspleje, som var fri for kemi og skadelige stoffer.Tina Søgaard stiftede for fem år siden House of Cosmetics, der udvikler skønhedsprodukter og andre mærker, og så står hun bag hudplejeserien Ecooking.

370.000 følgere

Tina Søgaard fik ideen, fordi hun ville give mor og far det nemme valg, når de skal vælge shampoo i supermarkedet til børn fra nul til tre år. Foreløbig har produkter seks mærker og certificeringer. Det skal sammen med Christiane Schaumburg-Müllers navn sælge produkterne.

- Hun har 370.000 følgere på Instagram og kan få budskabet ud i en hulens fart. Der er i hvert fald en masse mennesker, der bliver gjort opmærksom på produktet. Det i sig selv flytter ikke produktet fra hylden og hjem, men det hjælper, siger Tina Søgaard, der fortæller, at yderligere to certificeringer er på vej.

- Nybagte forældre kan være usikre på, hvad de skal vælge, og at de gerne vil have nogle professionelle instanser til at sige god for produktet. Og nu er det sådan, at jeg er et stort konkurrencemenneske, så jeg vil prøve at få produktet godkendt af så mange som muligt. Det må ramme noget hos far og mor, siger Tina Søgaard.

Produkterne bliver solgt gennem supermarkeder i Salling Group, og ifølge Tina Søgaard går salget over al forventning. Derudover arbejder Tina Søgaard også sammen med en anden kendis, nemlig skuespilleren Mille Dinesen. Tina Søgaard skal levere plejeprodukterne til livsstilserien Balance By Mille Dinesen via hends selskab House of Cosmetics.