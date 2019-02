Tusindvis uden strøm og varme i Kolding

En fejl på elnettet hos forsyningsselskabet Trefor El-net har medført, at næsten 4000 husstande i Kolding er uden strøm. Fejlen medfører også, at mange fjernvarmekunder mangler varme.

Trefor oplyser på deres hjemmeside torsdag aften, at de er udsat for en midlertidig strømafbrydelse på grund af en fejl på deres elnet.

Derfor har næsten 4000 kunder ikke haft strøm det meste af aften. Trefor oplyser, at de forventer strømmen virker igen klokken 23.00.

På Trefors hjemmeside oplyser selskabet desuden, at fejlen på elnettet også gør, at der ikke bliver leveret fjernvarme til en del af husstandene i Kolding. Trefor forventer, at varmen virker igen klokken 23:50.

Læs mere på https://trefor.dk/kundeservice/driftsinfo.