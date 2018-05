Tusindvis af festglade folk fylder gaderne til majmarked i Kolding: Se billederne her

Traditioner blev krydret med middelalderstemning til det årlige majmarked i Kolding Midtby, hvor flere tusinde mennesker strømmede til for at være med i festlighederne og endnu engang fejre 750 år for by og slot.

Kolding: Det dufter af softice og grillpølser. Kvinder i nederdele skubber barnevogne, et ældre ægtepar smager på ost, og folk flokkes om borde, hvor sko, trøjer og smykker sælges til priser, de fleste har svært ved at stå for. De tusindvis af stemmer samler sig, og snakken flyder op og lægger sig som et tæppe over gågaderne. Det er majmarked i Kolding. Traditionen tro skinner solen fra en skyfri himmel, og tusindvis af mennesker med solbriller i panden og ferie-smil på læben strømmer til. I Søndergade fanges flere i flaskepropper, og skridtene bliver små. Den gratis chokoladekage fra Dansk Folkepartis reklametelt er populær, det samme er Stig Rossen, der kort efter går på scenen længere nede ad gaden. Menneskemylderet fortsætter mod en kæmpe traktor og de grønne telte, hvor Kolding Herreds Landbrugsforening holder til. En halvvoksen kalv muher på fuld kraft, som om den med vilje vil få det til at gibbe i folk. - Se! Jeg rørte ved den store, råber en dreng med stor begejstring, inden han spæner videre.

Majmarked Majmarked i Kolding er en mange-årig tradition.



Det foregår altid fredag efter Kristi himmelfartsdag.



I år blev det traditionelle majmarked krydret med middelalderstemning i anledning af byens og Koldinghus' 750 års jubilæum.

Grisevæddeløb De to gøglere, Haldur og Quartsur, underholder med farlige tricks, så de yngste tilskuere af og til må holde i en tryg hånd. Der jongleres med fakler, der er ild i. Og Haldur holder en agurk, som Quartsur skal forsøge at dele i to med en pisk, der giver store smæld fra sig. Cafébordene er fyldte, og flere familier og unge i grupper spiser pizza og madpakker ved åen. Mange skynder sig lidt, for der er snart grisevæddeløb igen. I den første runde vandt grisen Anders And. Nu vil Fedtmule og Onkel Joakim have revanche, så endnu engang kan børn og forældre sætte et par kroner på vindergrisen og deltage i konkurrencen. Starten går, og til stor jubel kommer Fedtmule først over stregen denne gang. - Yes man. Det var min, der vandt, siger en dreng, idet han hopper ned fra en halmballe.