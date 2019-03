Tusindvis af buketter, tulipaner og bananer: Se billederne fra Koldings nye Billigblomst

I morgen lørdag 9. marts slår Billigblomst dørene op til sin nye butik i Kolding, som bugner af blomster, planter, frugt, krukker og en masse andre ting. Få et smugkig på den nye butik her.

Kolding: I tusindvis af planter, blomster og møbler er i disse timer ved at blive sat på plads i Koldings tidligere Bauhaus på Mønten 4, der i morgen lørdag 9. marts slår dørene op som Billigblomst Kolding.

Her kan man fremover shoppe alt i blomster og planter til både hus og have. Derudover fører Billigblomst et stort udvalgt af forskellige møbler, ligesom butikken rummer en afdeling med frugt og grønt samt legetøj og ting til børn. Læg dertil forskellige sæsonvarer, herunder fx julepynt, som er en stor sællert for kæden.

Billigblomst Kolding bliver kædens fjerde butik og den første syd for Aarhus.

- Vi åbner her, fordi vi har fået en masse henvendelser fra kunder her i Trekantområdet, om vi snart kom hertil, fortæller indehaver Brian Reenberg.

Han har lejet det gamle byggemarked af Bauhaus.

- Vi er ikke så vanskelige med hensyn til lokaler, bare her er lyst og gode parkeringsforhold.

Butikken i Kolding er på 5.000 kvadratmeter, og det svarer cirka til plantekædens øvrige forretninger.