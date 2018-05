Tusinder shopper løs i sommervarmen

- Jeg synes ikke længere, at folk skal betale for at komme og shoppe hos mig. Så nu tjener jeg godt nok ikke på meget på det mere, og det gør heller ikke noget, fordi jeg har fået andet arbejde og mere gør det her for hyggens skyld. Til gengæld kan jeg stille skrappere krav til udstillerne, fordi man bare ved, at der kommer flere, når det er gratis at komme ind, fortæller Dorthe Johannsen.

I løbet af de sidste 12 år har den spredt sig til flere byer. I alt har Dorthe Johannsen nu afviklet over 80 af slagsen, og som noget nyt er entre-billetten afskaffet, så det er gratis at komme ind.

Det er Dorthe Johannsen fra Sdr. Bjert, der har opfundet shoppingbazaren.Det hele startede med et lille marked i hendes lade for 12 år siden. Nu har messen spredt sig til flere byer og er blevet afviklet over 80 gange. Shoppingbazaren i Innovationsfabrikken er også åben søndag klokken 11-17.

Tid til sludder

To andre veninder, Lone Petersen og Anja Lykke, er lidt derfra i gang med at studere varerne på et stativ med kjoler og bluser. De er kørt fra Århus for at komme på shoppingbazaren, som Anja har besøgt et hav af gange.

- Det er billigt, der er mange nye varer, og udvalget er stort, lyder forklaringen på Anjas begejstring for Dorthe Johannsens messe. Både hun og Lone budgetterer med at spendere et par tusinde kroner hver, fortæller de, før de fortsætter den koncentrerede gennemgang af tøjstativet.

Imens står Dorthe Andresen fra slagter Kaj Madsen i Esbjerg og skærer små smagsprøver ud af røget mørbrad og salte spegepølser.

Også hun er en genganger.

- Vi kommer kun på Dorthes messer. De er så hyggelige. Og man møder jo kunderne på en helt anden måde end i butikken. Her har vi bedre tid til at sludre, siger hun og byder på endnu en variant af sine lækre pølser. Denne gang med hvidløg.