Turistformands kritik af kommunal støtte til events giver ballade

Direktør for Koldingfjord og tidligere turistformand Peder Madsen langer voldsomt ud efter sin efterfølger i mail til bl.a. borgmester, bestyrelsen for Business Kolding og bestyrelsen for Kolding Turistforening.

Kolding. Kolding Turistforenings formand Søren Madsen møder voldsom kritik, efter at han offentligt har givet udtryk for, at Kolding Kommune dræber det private initiativ ved at bruge skattekroner på events som Sommer ved Søen, Studierock og en VM-fodboldfest med storskærm på Akseltorv. "En forbandelse" har han kaldt offentligt støttede events i en klumme i Kolding Ugeavis.

JydskeVestkysten erfarer, at turistformandens ytringer har fået hans forgænger, direktør på Hotel Koldingfjord Peder Madsen, til at skrive en særdeles kritisk e-mail til alle turistforeningens bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsen for Fonden Business Kolding herunder borgmester Jørn Pedersen (V) og næstformand i Musik Kolding og leder af spillestedet Godset Christian Haugk (S).

I mailen, som JydskeVestkysten er kommet i besiddelse af, skriver Peder Madsen blandt andet, at "jeg finder det meget uheldigt, at Søren Madsen som formand for Kolding Turistforening indtager denne meget lidt konstruktive tilgang til at sikre fortsat udvikling af vores by og kommune".

Og så beder han om en tilbagemelding fra Kolding Turistforenings bestyrelse for at få afklaret, om bestyrelsen er enig med formanden i hans holdninger.