Turistformands afgang forbigået i total tavshed

Kolding: Ikke med ét ord blev det nævnt, at den tidligere formand Søren Madsen efter hårdt pres for blot to uger siden forlod sin post og trak sig helt ud af bestyrelsen, da Kolding Turistforening torsdag holdt generalforsamling.

Generalforsamlingen fandt sted på Brødremenighedens Hotel i Christiansfeld med deltagelse af 29 af foreningens medlemmer - herunder Slotssøbadets direktør Otto Skak og direktør Peder Madsen fra Hotel Koldingfjord. De er begge blandt dem, som offentligt har kritiseret Søren Madsen for at sige, at kommunal støtte til events som Sommer ved Søen og VM-fest med storskærm er dræbende for private initiativer.

Tværtimod, mener kritikerne, er Søren Madsens adfærd dræbende for et godt samarbejde med Kolding Kommune og til skade for turistforeningens virke og formål.

Søren Madsens ytringer i bl.a. Kolding Ugeavis og JydskeVestkysten førte til, at han på et ekstraordinært bestyrelsesmøde blev opfordret til at træde tilbage.