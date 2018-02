Turistformand om kritik: Fair nok, men fortryder ikke

Søren Madsen, direktør Peder Madsen fra Hotel Koldingfjord kritiserer dig i en mail for ikke at varetage turistforeningens i tarv, når du siger, at offentlig støtte til arrangementer som Sommer ved Søen og Studierock er ødelæggende for private initiativer?

- Peder er selvfølgelig i sin fulde ret til at mene, hvad han vil. Han ligger nok et lidt andet sted, end jeg gør. Det er helt fair og rimeligt, for der er selvfølgelig mange holdninger til det her.

- Peder Madsen har jo i mange år været en stor støtte for turismen i Kolding, og han har været formand for turistforeningen, så det er også fair nok, at han stiller den her forespørgsel og beder om en tilbagemelding fra bestyrelsen.

Peder Madsen skriver i sin mail, at de kommunalt støttede arrangementer er til gavn for byens restauranter og detailhandel. Med andre ord er det til skade for dem, hvis arrangementerne ikke er der? Er du enig?

- Han har fuldstændig ret. Men hvis vi ikke tænker over, hvad vi støtter med offentlige midler, så kan vi havne i en situation, hvor vi måske får mindre i stedet for mere.

Hvad mener du konkret?

- Det har har vi jo allerede set et eksempel på med Akseltorv og VM. (Folkene bag Volkerts Fylke i Dalbygade har droppet deres planer om at indrette en særlig fan-zone under fodbold-VM, fordi kommunen vil arrangere folkefest med storskærm på Akseltorv, red.) I gamle dage var der også nogle, der tjente en skilling på Rock i Byparken.

- Og mange andre har ringet til mig og sagt, at de var i gang med noget i anledning af VM, som de nu har opgivet. Hvis folk vænner sig til, at Kolding Kommune stiller op med den slags arrangementer, så begynder man at tænke: Det gør kommunen nok også næste gang, så jeg lader være. Set i historisk perspektiv, så har der tidligere været flere private initiativer, end der er i dag.

Så du har ikke fortrudt, hvad du har sagt og skrevet om kommunal støtte til events?

- Nej, og jeg er glad for, at vi får debatteret, om der er noget, der er mere hensigtsmæssigt for en kommune at støtte, end andet.

Hvordan reagerer du på Peder Madsens mail?

- Han har bedt om en tilbagemelding fra turistforeningens bestyrelse, og det får han. Der er indkaldt til et møde, men det er ikke placeret i kalenderen endnu, for jeg vil gerne have så mange med som muligt.