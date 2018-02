Turistformand advarer mod kommunal støtte til VM-folkefest

Kolding. Formanden for Kolding Turistforening Søren Madsen advarer kraftigt Koldings politikere mod at bruge penge på en folkelig VM-fodboldfest med storskærm på Akseltorv til sommer.

- Det er en ond cirkel, at kommunen bruger penge på den slags. Tænk nu, hvis andre havde gået og tænkt, at de ville lave sådan et arrangement, og så kan de ikke, fordi kommunen gør det.

- Efterhånder lader flere og flere private være med at tage den slags initiativer, fordi der altid er en risiko for, at kommunen også gør det, siger Søren Madsen. Han understreger, at han udtaler sig på egne vegne - og altså ikke på turistforeningens.