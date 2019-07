Turen går til Australien: Koldingensisk virksomhed sender grønne vægge down under

Natural Greenwalls, der producerer plantevægge, har godt gang i væksten. For nylig har det betydet, at virksomheden nu også har en forhandler af de grønne vægge på den modsatte side af jorden, og det glæder direktøren for virksomheden.

- Vi havde ikke lige regnet med, at det skulle gå så hurtigt med at få hul igennem på verdensplan, men når vi nu fik muligheden, og de ligefrem henvendte sig til os, så kunne vi ikke andet end at slå til, siger Rene Lund.

Det er gået stærkt for den lille koldingensiske virksomhed, der opsatte sin første plantevæg i Danmark tilbage i 2014, og virksomheden har da også i første omgang primært haft fokus på at udvide til det europæiske marked. Derfor kom interessen fra Australien også lidt bag på dem.

- Vi blev kontaktet for et par måneder siden af en australsk forhandler, der var på udkig efter en leverandør, der kunne garantere en høj kvalitet. Vi havde så et par indledende Skype-møder og har sendt forskellige demo-produkter ned til dem, og så har vi altså nu indgået en aftale, siger direktør for Natural Greenwalls, Rene Lund.

Kolding: Først var det danskerne, så var det Obamas tur, og nu får de også down under mulighed for at få grønne plantevægge ind i hjemmet og på arbejdspladsen. Det koldingensiske firma Natural Greenwalls har siden 2014 eksporteret de grønne vægge fyldt med planter til store dele af Europa og har nu også landet sin første kunde i Australien.

Natural Greenwalls har leveret plantevægge til virksomheder som Google, Netto og Mærsk.Plantevæggene varierer i størrelser fra 2 til 250 kvadratmeter og er mellem 1 og 30 meter høje. Væggene er foruden planter også udstyret med et vandingssystem, der gør det muligt at vande planterne automatisk.

Rivende udvikling

Virksomheden kan sagtens mærke, at rygtet om det danske fokus på grøn omstilling og bæredygtighed er løbet i forvejen, og direktøren peger selv på, at det kan være en af årsagerne til, at det australske firma har valgt netop Natural Greenwalls.

- Den australske virksomhed søgte på globalt plan og valgte at tage kontakt til os, som er et lille dansk foretagende. Vi kan klart mærke, når vi præsenterer plantevægge rundt om i Europa og nu også i verdenen, at produkter, der er produceret i Danmark, generelt er velansete. Danske produkter har et positivt ry for ordentlighed og bæredygtighed, og det kan være med til at bane vejen, siger Rene Lund.

Til trods for virksomhedens størrelse og den pludselige interesse fra den modsatte side af verdenen, er direktøren ikke bekymret for, om virksomheden kan følge med, når ordrene begynder at rulle ind fra Australien.

- Vores produktion er fordelt på to fabrikker i Danmark, og de var allerede fra begyndelsen forberedt på, at det skulle være muligt at skrue op for volumen på produktionen. Det føles sådan set meget godt, at vi kan holde, hvad vi lovede dem for fem år siden i forhold til væksten og mængden af plantevægge, der skal leveres. Vi kan ikke andet end være glade for og stolte af den interesse, der er for virksomheden, siger Rene Lund.