Tryk på rygestopkurser som aldrig før: Mange flere vil kvitte smøgerne

Antallet af henvisninger til Kolding Kommunes rygestopkurser er firdoblet til 100 om måneden. Det sker efter, at Sygehus Lillebælt i oktober sidste år begyndte at spørge alle patienter, om de er interesserede i et rygestoptilbud.

- Sygehuset giver os besked, og når vi så efterfølgende kontakter borgerne, så er to tredjedele stadig interesserede i at få hjælp til at stoppe med at ryge, siger Anne Lynge Thomsen.

Kolding er gået fra at have 25 til at få omkring 100 henvisninger om måneden.

- Vi har oplevet en stor stigning i interessen efter, at de på Sygehus Lillebælt er begyndt at spørge alle, om de ryger. Hvis svaret er ja, så bliver man spurgt, om man er interesseret i et tilbud om rygestop. Langt de fleste, vi har i forløb nu, er rygere, der er blevet henvist af Sygehus Lillebælt, fortæller sundhedskoordinator Anne Lynge Thomsen.

Venteliste

Efterspørgslen på hjælp til at kvitte smøgerne har skabt en venteliste.

- Hvis man ringer ind, lige når vi har sat et rygestopkursus i gang, så kan man risikere at komme til at vente et par måneder på at komme på et hold. Derfor har vi faktisk lavet nogle små kickstart til dit rygestopforløb. Dem holder vi hver tredje uge, så man kan komme i gang. For nogle kan et kickstart være et lille skub til at arbejde videre på egen hånd, for andre er det indgangen til et længere forløb, fortæller sundhedskoordinatoren.

Hun nævner, at kommunen også vejleder omkring andre veje at gå.

- Vi kan altid henvise til apoteket, hvor de er gode til at vejlede omkring hjælpemidler til rygestop. Nogle apoteker har også egne rygestoprådgivere. Der er nogen, der selv klarer det ad den vej. Vi henviser også til de elektroniske hjælpemidler - E-kvit og Xhale, hvor man via en app kan få hjælp til at komme i gang.