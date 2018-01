Tryghed og genbrug er nøgleord i 240 børns kommende daginstitution

Kolding: I løbet af foråret begynder byggeriet af en ny børneinstitution på grunden, hvor Koldings tidligere kaserne nu ligger.

En bedømmelseskomité har netop udpeget vinderprojektet; institutionen får plads til ca. 160 børnehavebørn, 80 vuggestuebørn, 10 gæstehuspladser til dagplejebørn og 60 ansatte - og det er totalentreprenøren Dansk Boligbyg A/S, tegnestuen Pluskontoret A/S Arkitekter Maa og ingeniørfirmaet Moe A/S, der har vundet konkurrencen om at tegne og opføre børneinstitutionen.

Fem totalentreprenører har været prækvalificeret til konkurrencen, og alle fem indleverede et forslag, som ifølge formand for Børne- og Uddannelsesudvalget Kristina Jørgensen alle holdt et højt niveau.